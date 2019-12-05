"بن فرحان" يبحث آفاق التعاون المشترك مع نائب وزير الخارجية المكسيكي

استعرضا خلال لقاء بالرياض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.

وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية

6

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 04:56 PM

استعرضا خلال لقاء بالرياض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

"بن فرحان" يبحث آفاق التعاون المشترك مع نائب وزير الخارجية المكسيكي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 805

استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، نائب وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية خوليان فينتورا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل بن سراج مرداد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019