300 صورة تاريخية و11 ركناً تسرد حياة سكان الجزيرة العربية مع الإبل عبر "أفلا ينظرون"

يضم كل ركن 26 صورة تاريخية قديمة تتجاوز أعمارها 150 سنة

يحتوي معرض "أفلا ينظرون" الذي يأتي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في منطقة الصياهد- جنوبي العاصمة الرياض، على أكثر من 300 صورة تاريخية نادرة تتعلق بحياة سكان شبه الجزيرة العربية، وعلاقتهم بالإبل التي تحضر في جميع تفاصيل يومياتهم.

وأوضح المشرف على معرض "أفلا ينظرون" الباحث التاريخي عدنان بن صالح الطريف: "يحتوي المعرض على صور ومقتنيات ذات علاقة بالإبل، هناك أكثر من 300 صورة وزعت على 11 ركناً في المعرض، منها: الرحالة، والمستشرقون، والملوك والإبل، وركن اهتمام الملك وولي العهد بالإبل، وركن الرياض والإبل، وركن الأدوات المستخدمة في الإبل، وكذلك ركن الإبل عبر الطوابع العالمية، والإبل من خلال الصحف، إضافة إلى الإبل والمرأة، وسباقات الهجن السعودية، واستخدام الإبل في الحج.

ويضم كل ركن 26 صورة تاريخية قديمة تتجاوز أعمارها 150 سنة، وتُعرض لأول مرة وتبرز فيها صور الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- على الإبل، وصوراً أخرى تظهر ملوك السعودية وعلاقتهم بالإبل، كما يرصد المعرض أيضاً 300 طابع بريدي للدول المهتمة في مجال الإبل، وتضعه على طوابعها كما يحتوي على أكثر من 50 صحيفة وكتاباً تحكي عن حياة الإبل.

ويجمع المعرض قرابة 250 قطعة متحفية أعمارها تتجاوز الـ 200 عام، من النوادر، تنقسم إلى جلدية ونحاسية وصوفية، الهدف منها هو التعرف على الموروث والتاريخ، حيث تعطي فرصة للزائر أن يعرف أكثر عن الإبل، وكيف كان الإنسان يستخدمها، وما دورها حله وتنقله وترحاله.