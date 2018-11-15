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أكدت أنها تعكس حرص وتصميم السعودية على المحاسبة وعقاب المتورطين

باكستان ترحب بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن قضية خاشقجي

رحبت باكستان بإعلان المملكة العربية السعودية عن البدء في محاكمة المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي - رحمه الله -.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن هذه الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية تعكس حرص وتصميم قيادة المملكة على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقًا لما تم تأكيده من قبل من جانب المملكة وتركيا.