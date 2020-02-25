تأجيل المؤتمر الصحفي لـ "الفيصل " إلى يوم غدٍ الأربعاء

يكشف عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر لرئيس مجلس الإدراة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالرياض، بدلاً من اليوم الثلاثاء.

وسيكشف " الفيصل " خلال المؤتمر المنتظر عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.

اللجنة الأولمبية العربية السعودية

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 08:11 PM

يكشف عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة

تأجيل المؤتمر الصحفي لـ "الفيصل " إلى يوم غدٍ الأربعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر لرئيس مجلس الإدراة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالرياض، بدلاً من اليوم الثلاثاء.

وسيكشف " الفيصل " خلال المؤتمر المنتظر عن أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة خلال الفترة المقبلة.

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