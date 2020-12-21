اطلع على مخططات بالقريات.. منتجات لـ"الإسكان التنموي" يسلمها أمير الجوف

فيما شهد توقيع اتفاقية إطارية بين الوزارة وجمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان

اطلع أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم، على مخطط الوادي ومخطط النخيل ومخطط مشارف القريات؛ لتنفيذ برامج الإسكان عليها بمحافظة القريات؛ مستمعًا من مدير عام فرع وزارة الإسكان، فهيد بن مطلق الشمري، لشرح عن هذه المخططات.

وشهد أمير منطقة الجوف، توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الريض العنزي، كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية حياة ونادي الجوف الأدبي، ويمثلها رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط.

بعد ذلك، سلّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، عددًا من منتجات الإسكان لمستفيدي الإسكان التنموي المسجلين في جمعية الحياة، وكرّم الفريق التطوعي الإسكاني بالقريات ممثلًا في قائد الفريق عبدالهادي الثويني؛ مثمنًا الجهود التطوعية التي يبذلها المتطوعون في عدد من المجالات.

ونوه أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في شتى المجالات، وقد رافق الأميرَ، وكيلُ الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.