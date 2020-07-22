وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الهندي

أجري اتصالاً هاتفياً بحث خلاله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى المستجدات على الساحة الدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.