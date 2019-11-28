بلقرن.. وفاة طالب أثناء حصة التربية البدنية إثر سقوط عارضة المرمى عليه

تعرض لإصابة في مؤخرة رأسه

توفي، ظهر اليوم الخميس، طالب يدرس بالأول متوسط بمدرسة أبو موسى الأشعري، بمركز الشعف ببلقرن.



وعلمت "سبق" أن الطالب المتوفى -ابن قائد المدرسة- تعرض لإصابة في مؤخرة رأسه في أثناء تأديتهم حصة تربية بدنية وسقوط عارضة المرمى عليه، أدى ذلك إلى وفاته.



وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال توافرها.