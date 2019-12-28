نائب أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد

نيابة عن ولي العهد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رعى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، مساء اليوم حفل سباق الخيل السنوي على كأسَي سمو ولي العهد الأمين لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول نائب أمير الرياض لميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والمدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع.

وفور وصوله عُزف السلام الملكي، وعقب نهاية الشوط التاسع سلَّم الأمير محمد بن عبدالرحمن كأس سمو ولي العهد لخيل الإنتاج لسلطان بن عبدالرحمن العماج بعد فوز الجواد "لعيون وليد" بالمركز الأول لإسطبل سلطان العماج.

كما سلّم نائب أمير الرياض بعد نهاية الشوط العاشر كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لرفاعي بن صنت الغريبان من دولة الكويت الشقيقة بعد فوز الجواد "كونتانجو" بالمركز الأول لإسطبل رفاعي الغريبان.

وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.

حضر الحفل الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمراء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ورفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تحظى به رياضة الفروسية من دعم واهتمام كبيرَيْن، أديا إلى علو مستواها التنافسي، وتطورها الاحترافي.

وقال في تصريح صحفي: "أتشرف اليوم نيابة عن سيدي ولي العهد - حفظه الله- برعاية كأس سموه، وأبارك للفائزين هذا الفوز الكبير الذي يستحقونه، والجميع بلا شك فائز بالمشاركة بهذا السباق والمنافسة".

وأضاف: "هذه الرياضة تحظى بدعم واهتمام مباشر من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومنافساتها مميزة، ونشهد تطورها الملحوظ لعشاقها وهواتها وجمهورها، والكأس غالية على الجميع، والمنافسة فيها كانت قوية، وأهنئ الفائزين، وأتمنى للبقية التوفيق في المنافسات القادمة".

وقدم شكره لرئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وأعضاء المجلس ومنسوبي النادي على التنظيم والمستوى العالي في الحفل لما يحمله من اسم غالٍ على الجميع، مؤكدًا سموه أن سمو ولي العهد هو الداعم الأول لمختلف الرياضات في وطننا الغالي، ومتابعته دائمة لمستواها المحلي، وتمثيلها الدولي.‏