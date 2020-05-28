فيروس كورونا يضرب 3 من أعوان عمر البشير داخل السجن

وينتظرون المحاكمة بتهم فساد وجرائم أخرى

قالت السلطات السودانية الأربعاء: إن ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس السابق عمر البشير أصيبوا بفيروس كورونا في السجن.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ فقد أودع المسؤولون السابقون "علي عثمان طه، وأحمد محمد هارون، وعبدالرحيم محمد حسين" في سجن الكوبر في الخرطوم، منذ الإطاحة بحكم البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه.

وينتظر الثلاثة المحاكمة في السودان بتهم فساد وجرائم أخرى.

وقال المدعي العام السوداني الأربعاء: إن نتائج فحص كورونا للرجال الثلاثة جاءت إيجابية.

وسجلت 4146 إصابة بفيروس كورونا في السودان و184 حالة وفاة.

وقال بيان النيابة العامة إن "هارون" يقبع في مركز عزل في شمالي الخرطوم منذ أواخر أبريل الماضي.

وقامت سلطات السجن بالفحوصات للآخرين يوم 20 مايو، ونقلت "حسين" إلى مستشفى أم درمان، أما "طه" فإلى مركز عزل في وسط الخرطوم، بحسب البيان.

وشغل "طه" منصب نائب الرئيس خلال حكم بشير بين عاميْ 1998 و2013 وكان وزيرًا سابقًا للخارجية في السودان.

فيما شَغَل "حسين" مناصب عدة من بينها وزارتيْ الدفاع والداخلية. وأصبح أيضًا حاكم الخرطوم قبل الإطاحة بالبشير.

أما "هارون" فقد كان وزير دولة للشؤون الداخلية ووزير دولة للشؤون الإنسانية، وواليًا على ولاية جنوب كردفان المضطربة.

وكان الثلاثة أعضاء في حزب المؤتمر الوطني المنحل التابع للبشير.