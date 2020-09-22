"قائمة الحرارة الأعلى بالعالم".. 3 مدن سعودية مسجلة والقمة لدولة عربية

رصد خلال الـ24 ساعة الماضية ووفقًا لـ"الدورادو ويذر" المختص بالمناخ

سجلت ثلاث مدن سعودية، ضمن قائمة أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لموقع "الدورادو ويذر" المختص بالمناخ.

وجاءت مدينة رفحاء في المرتبة السابعة ضمن القائمة بدرجة حرارة بلغت "45.4" درجة مئوية، ثم مدينة الدمام (مطار الملك فهد الدولي بالدمام) في المرتبة العاشرة بدرجة حرارة بلغت "44.7" درجة مئوية، وحلت مدينة القصيم في المرتبة الـ15 ضمن القائمة بدرجة حرارة بلغت "44.3" درجة مئوية.

فيما سجلت مدينة العمارة العراقية أعلى درجة حرارة في العالم بلغت "46.5" درجة مئوية.

حالة الطقس الأرصاد

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 12:07 PM

رصد خلال الـ24 ساعة الماضية ووفقًا لـ"الدورادو ويذر" المختص بالمناخ

"قائمة الحرارة الأعلى بالعالم".. 3 مدن سعودية مسجلة والقمة لدولة عربية

خالد علي

جدة

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سجلت ثلاث مدن سعودية، ضمن قائمة أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقًا لموقع "الدورادو ويذر" المختص بالمناخ.

وجاءت مدينة رفحاء في المرتبة السابعة ضمن القائمة بدرجة حرارة بلغت "45.4" درجة مئوية، ثم مدينة الدمام (مطار الملك فهد الدولي بالدمام) في المرتبة العاشرة بدرجة حرارة بلغت "44.7" درجة مئوية، وحلت مدينة القصيم في المرتبة الـ15 ضمن القائمة بدرجة حرارة بلغت "44.3" درجة مئوية.

فيما سجلت مدينة العمارة العراقية أعلى درجة حرارة في العالم بلغت "46.5" درجة مئوية.

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حالة الطقس الأرصاد

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