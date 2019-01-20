الانضباط تغرم النصر 26 ألف ريال بسبب تأخير 5 دقائق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات على النحو التالي:

تغريم فريق النصر مبلغ 14 ألف ريال نظير تأخر لاعبيه ثلاث دقائق عن النزول لأرضية الملعب في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الأنصار ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

تغريم فريق النصر مبلغ 12 ألف ريال نظير تأخر لاعبيه دقيقتين عن النزول لأرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الأنصار ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين.

رفض شكوى فريق النصر ضد فريق الوحدة فيما يتعلق بمشاركة لاعبه علي النمر.

رفض احتجاج فريق الاتحاد⁩ على الإنذار الثاني تجاه لاعبه جاري رودريغز، والذي تلقاه في مباراة الفريق أمام الوشم في كأس خادم الحرمين الشريفين.