بدأت فجراً.. أمطار جدة تتواصل وتتركز على جنوبها وشرقها

تجمعات المياه تعيق الحركة بالجنوب.. و"الأرصاد": تستمر للظهيرة

تشهد مدينة جدة، في هذه الأثناء، هطول أمطار متوسطة منذ ساعات الفجر ولا تزال تتركز على جنوبها وشرقها وكذلك الناحية الغربية من المدينة.

وشهدت بعض الأحياء الجنوبية (السنابل- الأمير فواز- الخُمرة) من المدينة تجمعات للمياه أعاقت حركة السير.

وبحسب خبراء الطقس، فإن فرصة تجدُّد الأمطار على مدينة جدة لا تزال قائمة في الساعات المُقبلة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، منذ ساعات الفجر الأولى، لتعرُّض كل من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

أمطار جدة أمطار جدة حالة الطقس

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02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 09:27 AM

تجمعات المياه تعيق الحركة بالجنوب.. و"الأرصاد": تستمر للظهيرة

بدأت فجراً.. أمطار جدة تتواصل وتتركز على جنوبها وشرقها

أرشيفية

أرشيفية

عبدالعزيز السلمي

جدة

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تشهد مدينة جدة، في هذه الأثناء، هطول أمطار متوسطة منذ ساعات الفجر ولا تزال تتركز على جنوبها وشرقها وكذلك الناحية الغربية من المدينة.

وشهدت بعض الأحياء الجنوبية (السنابل- الأمير فواز- الخُمرة) من المدينة تجمعات للمياه أعاقت حركة السير.

وبحسب خبراء الطقس، فإن فرصة تجدُّد الأمطار على مدينة جدة لا تزال قائمة في الساعات المُقبلة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد، منذ ساعات الفجر الأولى، لتعرُّض كل من: جدة، رابغ، خليص، وبحرة لأمطار رعدية تستمر حتى ساعات الظهيرة.

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