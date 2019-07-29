"عبدالعزيز الفيصل" يحقق المركز الثالث في سباق "سبا 24 ساعة" للسيارات

حقق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة المركز الثالث على الفئة الفضية في سباق "سبا 24 ساعة" للتحمل.

وقال حساب اللجنة الأولمبية السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأمير عبدالعزيز الفيصل يحقق المركز الثالث على الفئة الفضية في سباق "سبا 24 ساعة" للتحمل".

يذكر أن الأمير عبدالعزيز سبق له المشاركة في أكثر من بطولة لسباقات السيارات وحقق عدداً من الإنجازات المتميزة.