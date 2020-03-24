شاهد.."سبق" ترصد خلو شوارع ينبع من المركبات والمارة بساعات منع التجول

مدير الشرطة تفقد بجولة ميدانية شوارع وطرق المحافظة وعددًا من النقاط الأمنية

رصدت "سبق" لليوم الثاني شوارع وطرق محافظة ينبع البحر وجهود رجال الأمن حيث باتت الطرق والأسواق خالية تمامًا من المركبات والمارة بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول، وذلك امتثالاً للتوجيه السامي الذي يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية بالمحافظة بإشراف مباشر وميداني من مدير شرطة محافظة ينبع العقيد عادل بن عايض الصاعدي، والذي تفقد بجولة ميدانية شوارع وطرق المحافظة وعددًا من النقاط الأمنية التي فرضتها الشرطة ودوريات الأمن وشعبة المرور وسط جهود أمنية مكثفة وانتشار كبير من رجال الأمن على جميع مداخل ومخارج المحافظة والمراكز التابعة لها والطرق المؤدي إليها.

رافق "الصاعدي" العقيد محمد السحلي ومدير الضبط الإداري ثواب المطيري وقائد دوريات الأمن المقدم عبدالله راضي الحجاج.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.