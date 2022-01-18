شرطة المدينة تطيح بشخصَيْن اعتديا على مواطن وسلبا منه 280 ألف ريال

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.
جرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي قبضت على مواطنَيْن؛ اعتديا بالضرب على مواطن أمام منزله، وسلباه مبلغ (280,000) ريال تحت التهديد بسلاح أبيض، وضُبط بحوزتهما المبلغ المسروق، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.