أمانة جدة لـ"سبق": الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لحماية المواطن والمقيم

تنفيذ 85,736 جولة منذ بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية

أكدت أمانة محافظة جدة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه إشارة إلى ما نشر بصحيفة "سبق" تحت عنوان: "مقاهي جدة تستخدم الأبواب الخلفية لدخول زبائنها ضاربة بقرار البلديات عرض الحائط " استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية‏على مدار 24 ساعة

وأضافت الأمانة أن هذه الحملات نفذها مراقبو ‏الإدارات البلدية الفرعية والمختصة في أمانة محافظة جدة ‏لمتابعة كافة المنشآت الصحية والغذائية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات اللازمة ‏لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمحافظة على روادها وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.

‏وأفادت أنه منذ تطبيق الإجراءات الاحترافية فقد تم القيام بجولات رقابية بلغت 85,736 جولة ‏تم خلالها رصد 4746 مخالفة تتعلق بالإجراءات الاحترازية، ‏كما تم رصد 4816 مخالفة بلدية‏ وإصدار 10,393 شهادة صحية.