"التحلية" تدشن أول منظومة تجارية بالعالم باستخدام النانو لإنتاج المغنيسيوم

فيما يبدأ استخدام مفاهيم تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي إنتاجه مطلع 2023م

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأن الربع الأول من عام ٢٠٢٢م القادم سيكون موعدًا لتشغيل أول منظومة تجارية في العالم باستخدام تقنية النانو لإنتاج المغنيسيوم وضخه في المياه المنتجة والمساهمة لتعزيز الصحّة ورفع جودة الحياة، وذلك باستخدام تقنية الصفر رجيع ملحي التي تتعدد استخداماتها لتطوير جوانب الاستثمار وركيزة للعديد من الصناعات الأساسية التي تعزز الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم اليوم لمنظومتي إنتاج الشعيبة المرحلتين الرابعة والخامسة، اللتان تعملان بتقنية التناضح العكسي الصديق للبيئة والأقل استهلاكًا للطاقة، وتوظفان أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التميز التشغيلي ورفع الكفاءة الانتاجية وتلبية الاحتياج المتنامي من المياه المحلاة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.



وتعد منظومة إنتاج الشعيبة المرحلة الرابعة من أكبر منظومات الإنتاج التي تعمل بتقنية التناضح العكسي في المملكة بهدف تغذية كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، وذلك بسعة تصميمية تبلغ 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، فيما تشتمل مكونات هذه المنظومة على أنظمة المعالجة الأولية لمياه البحر، بالإضافة إلى (20) وحدة تناضح عكسي للمرحلة الأولى، مزودة بأحدث أنظمة استرجاع الطاقة، وكذلك (10) وحدات تناضح عكسي للمرحلة الثانية، وأنظمة المعالجة النهائية للمياه المحلاة.



ويقوم تصميم منظومة الشعيبة المرحلة الرابعة وإنشائها على أحدث الأفكار الهندسية وأكفأ الأنظمة التقنية، ما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية والمحافظة على أعلى معايير الأداء، والالتزام بكافة الاشتراطات البيئية.



من جانبها عززت أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة زيادة عامل الموثوقية وتقليص الحاجة لتدخل العنصر البشري، حيث يبلغ عدد العاملين بالمنظومة 60 عاملًا فقط علاوةً على قدرة المنظومة على العمل وفق متطلبات تشغيلية عديدة تمكن من زيادة الكميات المنتجة بجودة عالية، وهو ما انعكس بدوره على تحقيق رقم قياسي في تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة بلغت 1,27 ريال للمتر المكعب.



ووقف محافظ التحلية على آلية عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمنظومة الشعيبة المرحلة الرابعة، عبر المنصة المتكاملة للتشغيل والصيانة الذكية التي تضمنت نظام إدارة كفاءة الأصول الذكي، ونظام إدارة المواد الكيميائي، ونظام إدارة الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصيانة، وغرفة اتخاذ القرار، والروبوتات والأدوات المساعدة، ومستشعرات إنترنت الأشياء، والمختبر الذكي لفحص الجودة.



كما اطلع على أنظمة التنبؤ بالحرائق، والنظام الذكي للزوار، ونظام إدارة المركبات والمواقف الذكية، ونظام إدارة الأمان المتكامل ISMS، ونظام إدارة السلامة الذكي وربطه مع معايير السلامة العالمية، بالإضافة لحلول التغطية الكاملة والحية لجميع أرجاء المنظومة باستخدام الكاميرات والدرونز المُمكنة بالحساسات، والروبوتات، وأدوات السلامة الذكية، وتفقد المنصة المتكاملة للمحاكاة ثلاثية الأبعاد بما احتوت عليه من غرفة الواقع المعزز الخاصة بالجولات الافتراضية لزوار المنظومات، وأدوات وبرامج الواقع الافتراضي لمحاكاة الصيانة والتشغيل والتدريب وعمليات السلامة، ودرونز التصوير الثلاثي الأبعاد للمعدات والخزانات.



إلى هذا، تفقد العبد الكريم سير أعمال تنفيذ مشروع منظومة إنتاج الشعيبة المرحلة الخامسة بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا. والذي يعمل باستخدام مفاهيم تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وسيبدأ -بمشيئة الله تعالى- باكورة إنتاجه مطلع العام 2023، ليعمل إلى جانب منظومات إنتاج الشعيبة الحالية لتزويد المناطق المستفيدة بالمياه المحلاة ممثلة في (مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة وجدة والطائف والباحة).