القوات اليمنية تُتلف 3 آلاف لغم وعبوة متفجرة بالساحل الغربي

زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في "موزع والوازعية ويختل"

أتلفت الفِرَق الهندسية للقوات اليمنية، 3 آلاف لغم وعبوة متفجرة، نزعتها في وقت سابق من 3 مناطق بالساحل الغربي.

وذكر مصدر عسكري، أن الفِرَق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة في محور الساحل الغربي، تخلصت من 3 آلاف لغم، كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها في مناطق "موزع" و"الوازعية" و"يختل"، قبل تحرير هذه المناطق.

وأوضح أن من بين الكمية المتلفة 500 لغم فردي، و2500 لغم مضاد للآليات.

يُذكر أن الفِرَق الهندسية للقوات المشتركة، نزعت خلال الفترة الماضية آلاف الألغام والعبوات المتفجرة، خلّفتها مليشيا الحوثي في مناطق سكنية وزراعية عدة بالساحل الغربي.

وحوّلت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، الساحل الغربي إلى واحد من أكبر حقول الألغام في العالم؛ الأمر الذي يشكّل كابوسًا يؤرق الأهالي؛ حيث لا يكاد يمرّ يوم دون سقوط ضحايا في صفوفهم معظمهم نساء وأطفال.

وأودت الألغام الحوثية بحياة المئات من المدنيين؛ غالبيتهم من النساء والأطفال في مناطق جنوب الحديدة، وغرب تعز، كما أوقعت مئات الإصابات في صفوف السكان، وتسببت في حالات إعاقة دائمة للعديد منهم.