بنك الرياض يمنح عملاءه فرصة ربح 1,000,000 ميل من مكافآت الفرسان

أطلق بنك الرياض حملته الجديدة بالشراكة مع الخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تتيح لعملائه المحولة رواتبهم وعملائه الجدد عند تحويل رواتبهم فرصة التأهل لدخول السحب على ربح 1,000,000 ميل من مكافآت الفرسان والمقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية، بالإضافة إلى الحصول على مكافآت متنوعة من نقاط حصاد، وتستمر الحملة حتى 31/01/2020.

يأتي ذلك تأكيداً على حرص بنك الرياض على ابتكار المزايا المصرفية التي صُممت بعناية فائقة لتقديم تجربة مميزة لعملائه من خلال توفيره لمكافآت تتناسب مع احتياجات عملائه الحاليين والجدد وتمنحهم شعوراً بالتميز والرفاهية.