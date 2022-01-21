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تشمل عدداً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدن للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والقصيم والشرقية .



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة.



ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد موجة باردة مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة البكيرية والفوارة وبريدة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.



وتشهد منطقة الرياض ِرياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والقطيف وبقيق وسلوى والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن الجبيل والخبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.



وتشهد مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والكامل وخليص ورهاط وعسفان ومدركة والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.



ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وبدر وينبع وينبع النخل والاكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد واليتمة والهندية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.