أمن الطرق ينبّه مستخدمي طرق "الطائف": أمطار ورياح وأتربة

تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.. قالت: نأمل أخذ الحيطة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، من حالة أمطار رعدية ورياح وأتربة.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، محافظة (الطائف)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.