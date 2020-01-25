"مدني تبوك" تدعو قائدي المركبات على الطرق السريعة إلى الحذر

عقب تنبيه "الأرصاد" من رياح وأتربة مُثارة تستمر حتى الـ 6 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، نتيجة حالة الأتربة المثارة التي تتعرّض لها المنطقة.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظتَي البدع وتيماء.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.