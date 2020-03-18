مريض كورونا: عانيت من صداع وألم الرئتين.. والذهاب للحمام كالجري في الماراثون

تكلم عن تجربته الأليمة قائلاً: الزموا منازلكم فهذا ما أصاب جسمي

وسط الأحداث الساخنة التي يفرضها فيورس كورونا على الوسط العالمي حالياً تحدّث رجل، عمره 39 عاماً، مصاب بالفيروس عن تجربته الأليمة، وكشف بالضبط كيف كان رد فعل جسمه على المرض القاتل.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ" ميرور" البريطانية فقد تحدث رجل حامل للمرض ويدعى جاستن، من بريطانيا، حيث قال:" المرض بدأ في 4 مارس، حيث عانيت من صداع وألم عميق في رئتي، قبل أن أشهد صعوبة في التنفس.

وأوضح جاستن، وهو مصاب بالسكري النوع 1، أنه ومع تفاقم أعراضه كاد أن يغيب عن الوعي دون سبب واضح، قبل أن يذهب إلى وحدة العناية الطبية A&E.

وأضاف على حسابه في "تويتر"، يقول: "في ذلك الوقت عانيت من صعوبة التنفس. عالجوني من الإنفلونزا، وأعطوني عقار Tamiflu (تاميفلو)، وأعادوني إلى المنزل. وقالوا إذا شعرت بتدهور حالتك، عد إلينا. لذلك عدت. واليوم أعاني من صعوبة في التنفس، والمشي إلى الحمام يشبه الجري في سباق الماراثون. لا تعتقد أن ألم الصدر مثل نوبة قلبية، هذه ليست إنفلونزا، جميعنا نعرف الإنفلونزا".

وواصل يقول: "فكّر بشكل أعمق، فكّر بآلام الرئة. من الصعب أن تتخيل ولكن فكّر عندما تتنفس الهواء البارد وتشعر "بالألم"، قبل أن تدفئ رئتيك مجدداً، هكذا على ما أعتقد. وأداة الاستنشاق تجعل رئتي تؤلمني! مع جهاز الاستنشاق، فكّر في أن تجرح نفسك وتضع الكحول على الجرح. إنه شيء من هذا القبيل، تطبيق الدواء على الجرح. هذه ليست إنفلونزا، الإنفلونزا خاصة نوعاً ما، وهذا يبدو مختلفاً جداً عنها".

واستطرد: "إذا شعرت بسوء، فأنا بحاجة إلى العودة. الأكسجين بنسبة 100%، ولكن الأيام القليلة القادمة يمكن أن تثيرني".

حاثاً الناس على البقاء في المنزل في محاولة لوقف انتشار المرض.