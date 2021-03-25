المَحَافظ العقارية توقّع عقداً تسويقياً حصرياً لطرح مجمع تجاري بالرياض للبيع بالمزاد العلني

"السيف": فرصة استثمارية تجارية متميزة وتتمتع بمواصفات خاصة تتمثل في ندرة المعروض

وقّعت شركة المحافظ العقارية، مع إحدى كبرى الشركات العقارية الخاصة، اتفاقيةً لتسويق مجمع تجاري استثماري متميز بشرق الرياض، وطرحه للبيع بالمزاد العلني.

وصرّح المدير التنفيذي لشركة المحافظ العقارية عبدالرحمن السيف بأن هذه الفرصة الاستثمارية التجارية المتميزة، تتمتع بمواصفات خاصة تتمثل في ندرة المعروض في منطقة العقار، وقرب محيط العقار من 3 مستشفيات حكومية وأهلية كبرى، مما يعزز من قوة فرصة الاستثمار، ومضاعفة قاصدي المجمع، من ساكني المنطقة وخارجها، بالإضافة لما تتمتع به المنطقة من كثافة سكانية وقوة شرائية عالية.

وأضاف "السيف": "سنعمل نحن وشركاء النجاح، في هذا المزاد الخاص والذي أطلقنا عليه "مزاد ذا ناينتي"، كل ما بوسعنا لتحقيق أفضل العوائد للملاك، وتقديم أفضل الفرص للمستثمرين، حيث يتمتع هذا العقار بمميزات متنوعة، أهمها ندرة المعروض، بالإضافة لنسب تأجير وإشغال عالية، لهذا الأصل العقاري والمنطقة المحيطة".

وأكد "السيف" أن "مسيرة المحافظ العقارية الممتدة لربع قرن، حافلة بإنجازات كبيرة، تمثلت بتسويق مجموعة من المشاريع المتميزة، لمختلف شرائح العملاء والمستفيدين من أصحاب العلاقة، والتي حازت على ثقة العديد من الرواد، والمستثمرين، والمطورين في السوق العقاري".

واختتم "السيف" قائلاً: "إن هذه الفرصة المتميزة تأتي في نهاية موسم المزادات، حيث تتوقف المزادات عادة في أواخر شعبان، لتعود من جديد، مع مطلع العام الهجري الجديد".

وجدير بالذكر أن مزاد ذا ناينتي سينطلق بمشيئة الله يوم الأربعاء 25 شعبان 1442هـ الموافق 2021/04/07م في فندق هيلتون الرياض على الطريق الدائري الشرقي.