وفد إعلامي ثقافي يزور الخرج ويطلع على معالمها التراثية والتاريخية

"العرفج" نسّق لاستقبال وضيافة الوفد حسب برنامج تم إعداده

شهدت محافظة الخرج زيارة سياحية لعدد المثقفين والإعلاميين، يرافقهم الزميل الإعلامي أحمد العرفج لعدة مواقع سياحية وتراثية وثقافية إلى مدرج الخرج والمعالم السياحية حوله.



ونسق خالد العرفج للزيارة والاستقبال وضيافة الوفد الزائر حسب برنامج تم إعداده اشتمل على حفِل الترحيب وخدمة الزوار وتسهيل جولتهم في أبرز معالم الخرج والتي تركت أثراً جميلاً لديهم.



وبدأت الرحلة من برج الخرج الذي يعد من الواجهات الحضارية والمعلم المميز والبارز على مستوى المملكة، ومن أكبر أبراج المياه في المنطقة، حيث استمتع الزوار بإطلالته الجميلة التي تحيط بالمحافظة من كل الجهات وأخذ الصور التذكارية لهذه الزيارة.



بعدها توجه الجميع بصحبة مسؤولين مختصين إلى زيارة شركة الصافي للألبان للاطلاع على ما تشهده محافظة الخرج من تطور في مجال الصناعة وخاصة صناعة الألبان ومشتقاتها، حيث تعتبر من أكبر المحافظات في إنتاج الألبان في الشرق الأسط.



وكانت الجولة الأخيرة في مزرعة محمية المها، وهي من المزارع الرائدة في الخرج ولها جمالية خاصة، وتتيح لزوارها مشاهدة أنواع مختلفة من الحيوانات والكائنات البرية النادرة.

وفي ختام الزيارة قدم فريق الرحلة الشكر والعرفان لمحافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي ومدير العلاقات العامة والمراسم بمحافظة الخرج فهد السهلي ومدير مكتب الهيئة العامة للسياحة بالخرج

حسين القحطاني الذين كانت الجهود في تسهيل الزيارة و تنسيق جولة الوفد الزائر وتقديم كافة المعلومات عن المعالم التاريخية والسياحية في المنطقة.

بالإضافة إلى إهداء خاص مقدم من الزميل خالد العرفج لعامل المعرفة للأعلامي أحمد العرفج عبارة عن " نسخة من كتاب الخرج في عهد الملك عبدالعزيز " للمؤلف معالي الفريق الدكتور ناصر عبدالعزيز العرفج أمين عام مجلس الخدمة العسكرية بالديوان الملكي سابقا .