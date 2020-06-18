والدة "العتيبي" إلى رحمة الله

انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.

للعزاء: جوال 0505228910

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:37 PM

والدة "العتيبي" إلى رحمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقلت اليوم إلى رحمة الله والدة كلٍ من اللواء متقاعد عبدالله العتيبي وضيف الله العتيبي مدير جمرك جسر الملك فهد وأشقائهم ، زوجة والد الزميل الإعلامي سليمان بن فانك الروقي، وذلك إثر معاناة مع مرض ألم بها ، وسيُصلى ويشيع جثمانها إلى مثواها بعد صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة في مقبرة الشهداء بالشرائع بمكة المكرمة.

للعزاء: جوال 0505228910

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