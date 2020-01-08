"رويترز": رئيس الوزراء الياباني يلغي رحلته للشرق الأوسط

عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي ليناقش الضربة الإيرانية

ألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي؛ خططاً لزيارة الشرق الأوسط مطلع الأسبوع، وفقما قالت محطة "أساهي" التلفزيونية اليوم الأربعاء.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "كيودو" للأنباء، أن آبي؛ عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

وكانت طهران قد شنّت ، فجر الأربعاء، هجوماً صاروخياً باليستياً على قاعدتين تتمركزان فيهما قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار- غربي العراق.

وطال القصف أيضاً قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان- شمالي العراق، حيث تتمركز أيضا قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أميركية.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق في عملية استهداف قاعدة عين الأسد، دون إعلان رسمي من جانب الميليشيات.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن 5 صواريخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي- شمالي بغداد.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وقال المسؤول الأميركي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، فيما ضرب صاروخ آخر قاعدة مطار أربيل، فيما أخفقت أربعة صواريخ في الوصول إلى أهدافها.

وأوضح "البنتاغون" أن الجيش الأميركي يجري "تقييماً أولياً للخسائر" ويدرس "الردّ" على الهجوم.