قاد سيارته 70 عاماً دون رخصة.. وهذا ما حدث معه

ذكرت تقارير صحفية في بريطانيا، أن رجلاً ظل يقود سيارته دون رخصة قيادة ولا تأمين، طيلة 70 عاماً، دون أن يجري اكتشاف أمره من قِبل شرطة المرور.

وبحسب صحيفة "الجارديان"، فإن شرطة منطقة نوتينغهام اكتشفت أمر هذا السائق، أخيراً، خلال عملية روتينية، في مواقف تابعة لأحد متاجر "السوبرماركت"، يوم الأربعاء الماضي.

وأورد المصدر أن هذا السائق من مواليد 1938، وقال للشرطة إنه لم يحصل يوماً على رخصة سياقة ولا تأمين، ودأب على القيادة منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، ولم يتم توقيفه من طرف الشرطة في أيّ يومٍ من الأيام.

ومن غرائب هذا السائق، أنه لم يتسبّب يوماً في أيّ حادثة سير، كما لم يلحق أيّ ضررٍ بالغير، طيلة العقود الطويلة التي ظل يقود فيها السيارة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبموجب القانون في بريطانيا، فإن قيادة سيارة دون توافر رخصة سياقة تعرّض لعقوبة تتراوح بين 3 و6 نقاط، ويعتمد الأمر على درجة المخالفة المرتكبة، كما يمكن إصدار مخالفة غير محدّدة في حال لم تكن السيارة مؤمّنة.

وبوسع الشرطة أن تقوم بحجز السيارة غير المؤمّنة، في حين لم يتم الإعلان عن الإجراء المتخذ بحق الرجل المُسِن، لكن من المرجّح أن يكون قد عاد مشياً إلى بيته.