81.84 دولاراً للبرميل.. "برنت" ينخفض بنسبة 0.57%

سعر خام تكساس تراجع إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.

وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.