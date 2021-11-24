81.84 دولاراً للبرميل.. "برنت" ينخفض بنسبة 0.57%

سعر خام تكساس تراجع إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل

انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.

وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443 03:10 PM

سعر خام تكساس تراجع إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل

81.84 دولاراً للبرميل.. "برنت" ينخفض بنسبة 0.57%

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للتعاملات الآجلة بنسبة 0.57%.

وتم تداول "برنت" في أسواق المال العالمية اليوم عند 81.84 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI بنسبة 0.50٪ إلى 78.11 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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