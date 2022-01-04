فتح ملف مواجهة ضمك .. النصر يستعد في الصالة والنادي الصحي

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الاثنين، ملف مواجهة نظيره ضمك، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ اللاعبون تدريباتهم بعد 24 ساعة منحها مدرب الفريق الأرجنتيني "روسو".

ودشن الفريق التدريبات بتمارين استشفائية، ثم الجري بسرعات مختلفة على الملعب تلاها تمارين في الصالة المغلقة وفي النادي الصحي.

يُذكر أن النصر قفز للمركز الثالث في سلم ترتيب دوري المحترفين، وبرصيد 26 نقطة.