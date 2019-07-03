بعد توقُّف لأكثر من عام.. رخص البناء تعاود الظهور مجددًا في "عشوائيات مكة"

عبر آلية جديدة.. و"المطيري" تصدّر أول رخصة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، أول رخصة إنشاء إلكترونية في أحد الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، بعد توقف دام أكثر من عام.



وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "المهندسة رابية المطيري بالإدارة العامة للتخطيط العمراني تصدر أول رخصة إنشاء إلكترونية في المناطق العشوائية بالآلية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد توقف دام أكثر من عام".



وكان خطاب اعتماد المخطط التنظيمي لكل منطقة عشوائية تابعة لـ13 منطقة بمكة المكرمة، جاء فيه أنه تم تعميد وكالة التعمير ووكالة تخطيط المدينة بأمانة العاصمة المقدسة بالسماح لاستخراج رخص البناء ومخاطبة المكاتب الاستشارية الهندسية.



وجاء فيه: "إشارة إلى خطابات جرت بين وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير إلى تعميد أمين العاصمة المقدسة بموجب خطاب داخلي من وكيل الوزارة التخطيط للمدن، بشأن عدم إصدار رخص البناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد، وإشارة إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 3 / 9 / 1440هـ بخصوص وضع آلية لترقيم المناطق العشوائية، وحيث تم اعتماد آلية ترقيم وتنظيم المناطق العشوائية على مستوى مكة المكرمة، كما هو موضح بالمخطط العام المعتمد الذي بموجبه تم تقسيم المناطق العشوائية إلى (۱۳) منطقة حسب المخططات التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى اعتماد رقم التسجيل كرقم للموقع".



وتابع: "وبموجب ذلك يتم إصدار رخص البناء في المناطق العشوائية؛ لذا اعتمدوا التمشي بموجب الآلية الموضحة والمرفقة لإصدار رخص البناء للمواقع العشوائية بموجب المخطط العام المشار إليه".



ويأتي ذلك الإجراء الذي اتخذته أمانة العاصمة المقدسة في سبيل عدم تعطيل مصالح المواطنين وتأخير بناء مساكنهم، وخصوصًا لمن صدر لهم قروض.