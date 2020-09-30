الإمارات تسجل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 94,190 حالةً والوفيات 94,190 شخصًا

سجلت الإمارات، اليوم الأربعاء، 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 94,190 حالةً.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات اليوم إلى وفاة ثلاثة مصابين بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات بسببه في البلاد 419 حالةً.

