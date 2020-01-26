"الأرصاد" تعلن حالة تقلبات جوية على المملكة اعتباراً من الأربعاء

فرص لهطول أمطار تستمر حتى نهاية الأسبوع على غرب ووسط وشرق السعودية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية تتعرّض لها المملكة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة: تشير التوقعات إلى أن الفرصة تتهيّأ لهطول الأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري على أجزاءٍ من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة، إلى مناطق وسط المملكة وشرقها.