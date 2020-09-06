الأخضر الشاب يعاود تدريباته بعد لقاء كرواتيا.. ويستعدّ لمواجهة بلغاريا

في البطولة الودّية.. استعدادًا لكأس آسيا

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته عقب المباراة الودية التي جمعته بمنتخب كرواتيا أمس السبت، ضمن البطولة الودية بكرواتيا، التي تمتدّ حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، قسم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة كرواتيا مرانًا استرجاعيًّا، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مران على إنهاء الهجمة.



من جهة أخرى يلاقي الأخضر ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا، يوم الثلاثاء المقبل، منتخب بلغاريا، على أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

