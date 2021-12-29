تنبيه لـ "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الأكحل والصويدرة والفريش والفقرة والمسيجيد والمهد وبدر وطاشا ووادي الفرع وينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحاً.