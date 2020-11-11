أعلى حصيلة منذ يوليو.. "كورونا" يودي بحياة 595 بريطانياً في يوم واحد

الفيروس أصاب 33950 شخصاً جديداً

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس، وفقاً لـ "رويترز".

وطالبت الحكومة هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتباراً من بداية ديسمبر.