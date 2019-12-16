"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني

على رتبة "عريف – جندي أول – جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي " رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .

المديرية العامة للدفاع المدني وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

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16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441 06:34 PM

على رتبة "عريف – جندي أول – جندي"

"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للدفاع المدني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "عريف – جندي أول – جندي " رجال.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" الاطلاع على الرابط : www.jobs.sa .

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المديرية العامة للدفاع المدني وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية

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