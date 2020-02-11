المعارضة السورية تسقط طائرة هليكوبتر لنظام الأسد

خلال تقدمها جنوب إدلب

نقلت "رويترز" عن عبدالله الشامي القائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أن طائرة هليكوبتر تابعة للنظام السوري أُسقطت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد اليوم (الثلاثاء).

وبين "الشامي" أن الطائرة أُسقطت جنوبي مدينة إدلب، حيث يتقدم مقاتلون للمعارضة تدعمهم المدفعية التركية صوب مدينة النيرب لصد هجوم لنظام بشار الأسد تدعمه روسيا.

المعارضة السورية تحطم طائرة هليكوبتر محافظة إدلب

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11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441 03:24 PM

خلال تقدمها جنوب إدلب

المعارضة السورية تسقط طائرة هليكوبتر لنظام الأسد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نقلت "رويترز" عن عبدالله الشامي القائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا، أن طائرة هليكوبتر تابعة للنظام السوري أُسقطت في محافظة إدلب شمال غرب البلاد اليوم (الثلاثاء).

وبين "الشامي" أن الطائرة أُسقطت جنوبي مدينة إدلب، حيث يتقدم مقاتلون للمعارضة تدعمهم المدفعية التركية صوب مدينة النيرب لصد هجوم لنظام بشار الأسد تدعمه روسيا.

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المعارضة السورية تحطم طائرة هليكوبتر محافظة إدلب

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