بريطانيا تخفف إغلاق "كورونا" بإجراءات متدرجة

حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات جديدة اليوم (الاثنين)؛ لتحل محل الإغلاق الوطني لمواجهة جائحة "كوفيد -19" في إنجلترا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال "جونسون" للبرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع، سنعود بدلاً من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أصعب الإجراءات حيث ينتشر كوفيد -19"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن النصيحة العلمية هي أن مستوياتنا بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
"جونسون" أشار إلى الحاجة للصرامة في التعامل
حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات جديدة اليوم (الاثنين)؛ لتحل محل الإغلاق الوطني لمواجهة جائحة "كوفيد -19" في إنجلترا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال "جونسون" للبرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع، سنعود بدلاً من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أصعب الإجراءات حيث ينتشر كوفيد -19"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "إن النصيحة العلمية هي أن مستوياتنا بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة".