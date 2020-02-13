"الحقيل" يلتقي عددًا من وزراء إسكان الدول المشاركة في فعاليات المنتدى الحضري بأبوظبي

خلال الفترة من 8 - 13 فبراير تحت عنوان "مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار"

زار وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل جناح "الإسكان" المشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8 - 13 فبراير تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار)، الذي يناقش طرق ابتكار مساكن منخفضة التكلفة لتعزيز ثقافة المدن وتنوعها.

ويستعرض الجناح أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة في إطار تنظيم القطاع وجعله أكثر توازن واستدامة، مثل برنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة داخل وخارج المملكة، إضافة إلى الدور التكاملي الذي حققه "برنامج الإسكان" بالتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين لمساكنهم، إلى جانب استعراض تجربة تطبيق "سكني" الذي لفت اهتمام الزوار، نظرًا لما يقدمه من خدمات إسكانية وتسهيلات للمستفيدين، بالإضافة لمبادرة تقنية البناء التي تدعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والإسهام بشكل رئيسي في مواكبة التطور الصناعي، وبرنامج البناء المستدام الذي يسهم في استدامة الوحدات السكنية عبر فحص جودة البناء وفحص المباني الجاهزة وتقييم استدامة المباني، كما يستعرض برنامج "شراكات" المعني بالاستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان لعمل شراكات حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة.

وعقد الحقيل لقاءً مع وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور عبدالله النعيمي حول ما تم من نتائج في اجتماعات المجلس التنسيق السعودي الإماراتي، كما عقد لقاءً مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بالمملكة المغربية الشقيقة نزهة بو شارب، وبحث الجانبان أهمية الشراكة بين القطاع الخاص ومشاريع السكن الاجتماعي، وأهم التحديات في شأن التنمية الحضرية.

كما عقد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، جلسة عمل مع معالي نائب وزير الإسكان الماليزي الدكتور ماري وونغ لاي لين، حيث بحث معاليه مع الجانب الماليزي فرص التعاون بين البلدين، والتقى معاليه رئيس مجلس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة فلاح الحبابي، حيث ناقش اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجالات تخطيط الضواحي السكنية، كما التقى المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة ميمونه شريف، وبحثا خلال اللقاء سبل التعاون في مجال الإسكان وأبرز طرق الابتكار للمساكن المنخفضة التكلفة.

وزار وزير الإسكان خلال تواجده في المعرض، جناح دائرة البلديات والنقل بأبو ظبي، وجناح شركة مساندة، وجناح مدينة موسكو، بالإضافة إلى جناح الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وجناح الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وجناح جائزة دبي لأفضل الممارسات.