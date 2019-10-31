غرس السمع بالتوصيل العظمي ينهي معاناة "سبعيني" استمرت 50 عاماً

عبر تدخّل طبي ناجح أجري بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي بمركز جراحة الأنف والأذن وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إعادة السمع لمريض كان يعاني من ضعف شديد في مستوى السمع، والذي كان يتزايد على مدى الخمسين سنة الماضية.

وبعد أن تم عمل الفحوص السمعية اللازمة والأشعة أظهرت نتائجها أنه يعاني من ضعف سمع توصيلي بدرجة شديدة في أذنه اليسرى، مما أدى إلى صعوبة في معرفة اتجاه الصوت وفهم المحادثات، وقد تم إجراء العملية باستخدام غرس السمع بالتوصيل العظمي، وأظهرت النتائج تحسن حاسة السمع لدى المريض، ولله الحمد والمنة.

وبهذه العملية يكون عدد الحالات التي أجري لها غرس السمع بالتوصيل العظمي 11 حالة.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة قد أطلقت برنامج زراعة الغرسات الإلكترونية السمعية للقوقعة التي تعد من الخدمات النوعية والتخصصية ذات الأثر الكبير في حياة المريض لاستعادة حاسة السمع ودمجه في المجتمع.