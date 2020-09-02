بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

من المقرر أن يلتقي "أديب" الكتل البرلمانية والنواب المستقلين

بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة.

لبنان

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02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:51 AM

من المقرر أن يلتقي "أديب" الكتل البرلمانية والنواب المستقلين

بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأت اليوم في بيروت الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ومن المقرر أن يلتقي أديب خلال استشاراته، الكتل البرلمانية والنواب المستقلين من أجل تشكيل الحكومة.

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