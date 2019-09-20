مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 720 كرتونًا من السلال الغذائية في سقطرى

للفقراء والمحتاجين.. استفاد منها 3,672 فردًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 720 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.