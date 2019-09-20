مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 720 كرتونًا من السلال الغذائية في سقطرى

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 720 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.
للفقراء والمحتاجين.. استفاد منها 3,672 فردًا
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 720 كرتونًا من السلال الغذائية للمحتاجين في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,672 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.