الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

يؤدي إلى تدنٍّ للرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 11:25 AM

يؤدي إلى تدنٍّ للرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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