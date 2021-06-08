الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

يؤدي إلى تدنٍّ للرؤية.. الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.