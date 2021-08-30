المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع

ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

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30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 08:36 AM

ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر

المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ5 عصرًا.

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