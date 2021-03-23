"الصحة": لقاحات كورونا بالمملكة لا تحتوي على الفيروس المعطل

الوزارة أكدت أن اللقاحات تنشّط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات "فايزر-بيونتك" و"أكسفورد-أسترازينيكا" لا تحتوي على الفيروس المعطل ولا تسبّب المرض.

وقالت الوزارة، اليوم عبر تويتر، وفي رد على أحد المغردين: هذه اللقاحات إنما تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

جاء ذلك في معرض رد الوزارة على تساؤل من قبل أحد المغردين على "تويتر"، بخصوص ما إذا كان لقاح "كورونا" يحتوي على نسبة خفيفة من الفيروس.