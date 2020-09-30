خادم الحرمين يوجّه بصلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

ستقام في الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد صلاة العشاء هذا اليوم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وسأل خادم الحرمين الشريفين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.