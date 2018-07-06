ساعات من الظلام تزامل الحر والغبار في قرى بجازان.. هكذا غابت الكهرباء عنها

تتواصل نداءات ومطالبات السكان من بيش إلى الجارة وصبيا لوضع حد لانقطاعها

تشهد عدة قرى في منطقة جازان انقطاعات للتيار الكهربائي تزامنًا مع موجة غبارية تشهدها أرجاء الساحل الجنوبي الغربي.

وشكا سكان قرى مركز الخلاوية بمحافظة بيش، وسكان الجارة، انقطاع التيار الكهربائي لساعات وسط مطالبات من الأهالي بسرعة الحل، فيما شكا سكان أجزاء من قرية المحلة تقطعات متتالية للتيار الكهربائي.

فيما يواصل التيار الكهربائي انقطاعه منذ ساعات في مركز الكدمي بمحافظة صبيا وسط نداءات ومطالبات من السكان لشركة الكهرباء بوضع حد لتكرار الانقطاعات.