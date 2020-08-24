وقت اللياقة تتخذ إجراءات مناسبة لتخفيف أثر (كوفيد-19)

أبقت على وضع قوي ورصيد 177 مليون ريال

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020 مع انخفاض الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء الانخفاض في الإيرادات نتيجة لانخفاض إيرادات العضوية وإيرادات التدريب الشخصي بسبب تعليق النشاط الرياضي في المملكة للتغلب على تفشي فيروس

كورونا (COVID-19) المستمر من 15 مارس 2020 حتى 20 يونيو 2020. كما أفصحت الشركة عن وضع سيولة قوي، حيث بلغ رصيدها النقدي كما في 30 يونيو 2020 177 مليون ريال سعودي.

استجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل الشركة، وتعطل الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الأسواق، قامت إدارة لجام بتقييم آثاره على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية، بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة الأزمات المستمرة، لضمان صحة وسلامة موظفيها

وعملائها والمجتمع الأوسع أيضًا من أجل الحد من تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على النتائج المالية للشركة، اتخذت الشركة بعض التدابير اللازمة لتقوية وضعها المالي ولضمان استدامة واستمرارية أعمالها، بما في ذلك مشروعات خفض التكاليف بالموازنة بين التخفيف من تأثير (كوفيد-19) والمحافظة على فريقها، خفضت لجام تعويضات إدارتها وموظفيها بنسبة تصل إلى 40 ٪ وفقًا لنظام العمل وتشريعاته. وقد مكّن ذلك الشركة من إعادة افتتاح غالبية مراكز اللياقة التابع لها في 21 يونيو 2020 في غضون 24 ساعة من الإعلان عن السماح بالعودة للنشاط الرياضي لدعم جهود الشركة في ترشيد التكاليف وتقليل أثر الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، اتخذ مجلس إدارة لجام ولجنة المراجعة مبادرة لتخفيض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت جميع أعضاء اللجان بنسبة 50 ٪ للربع الأول والثاني من عام 2020.



تواصل إدارة لجام مراقبة الموقف عن كثب وتريد أن تؤكد للمساهمين وجميع أصحاب المصلحة أن الشركة لديها المرونة اللازمة لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وضعها المالي ولضمان استدامة واستمرارية أعمالها.