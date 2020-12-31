من اليوم.. فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر

وكالة شؤون المسجد: مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن فتح سطح #المسجد_النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر اعتباراً من اليوم الخميس ١٦/ ٥/ ١٤٤٢هـ.

وقالت الوكالة عبر حسابها في "تويتر": مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.









